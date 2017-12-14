Российские военные в Сирии предотвратили самоподрыв смертников в автобусах с беженцами

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные предотвратили самоподрыв смертников в автобусах с беженцами в Восточной Гуте.

«Четыре дня назад мы получили информацию о готовящихся провокациях с поясами шахидов, со смертниками, которых предполагалось рассадить в автобусы с беженцами. К сожалению, эта информация подтвердилась», – передает слова Шойгу РИА «Новости».

Он отметил, что теракты удалось предотвратить – в понедельник российские военные изъяли семь «поясов шахидов», во вторник – 32, в среду – девять.

Шойгу добавил, что смертники должны были взорвать себя в автобусах с беженцами, где в том числе находились женщины и дети.

26 марта сообщалось, что с начала действия гуманитарных пауз из сирийской Восточной Гуты выведено более 110 тыс. человек.