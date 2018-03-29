Песков назвал страны, из которых происходили вбросы о пожаре в Кемерово

Вбросы о якобы сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерово шли в основном с Украины и из Турции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вбросы мы установили – в основном из двух стран шло: с Украины и из Турции», – передает его слова Би-би-си.

Он отметил, что говорилось о якобы «300, 400, 500 погибших». Пока неясно, почему именно из этих стран были вбросы.

Напомним, информацию о сотнях жертв распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.

После появления в соцсетях сведений о сотнях жертв жители Кемерово во вторник устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. Инициативную группу жителей отправили в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел, они подтвердили, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.