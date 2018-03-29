Прекращено соглашение России и Украины о взаимных поставках вооружения

В четверг официально прекращено соглашение между Россией и Украиной от 1995 года о порядке взаимных поставок оружия и военной техники.

«28 марта прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники», – передает РИА «Новости» сообщение МИД.

Отмечается, что соглашение было подписано 8 февраля 1995 года в Киеве.

Украина расторгла это соглашение в одностороннем порядке в ноябре 2017 года.

Договор был подписан в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое в настоящий момент уже тоже разорвано.