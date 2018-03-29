Пушков назвал Хантсмана «послом плохих новостей»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал американского посла в России Джона Хантсмана «послом плохих новостей».

«Хантсман не исключил ареста российских активов в США. Такая угроза существовала давно. Сам же Хантсман, вероятно, против своей воли превратился в «посла плохих новостей». Все его слова о готовности к сотрудничеству опровергаются действиями Вашингтона», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее в четверг Хантсман заявил, что не исключает возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном меры против России по делу об отравлении Скрипаля.

В понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, среди которых Германия, Франция, Польша, Италия, все страны Прибалтики, Испания, Чехия, Норвегия. Ряд стран, в том числе Болгария и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. Также 13 дипломатов выслала Украина, США – 60 дипломатов, четверых россиян назвала персонами нон-грата Канада.