Москвичка отбилась от вооруженного ножом грабителя

В Преображенском районе на востоке Москвы вооруженный ножом грабитель напал на женщину, но ей удалось отбиться от него, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

На женщину 1959 года рождения напали вечером в субботу на улице Девятая рота, возле дома №2, сообщает агентство «Москва».

«В 23.45 по указанному адресу неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему сумку, нанес ей удар ножом по руке, но получив сопротивление и ничего не взяв, скрылся», – сообщили в полиции.

Женщину на скорой помощи доставили в больницу и госпитализировали с резаной раной левой кисти с повреждением сухожилий большого пальца. Проводится проверка.