Минобороны ответило на истеричные обвинения со стороны Госдепа

Госдеп в своем заявлении по химической атаке в сирийском Алеппо пытается обелить действующих в Идлибе международных террористов, связанных с «Белыми касками», заявило российское Минобороны.

Минобороны подчеркнуло, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами, передает ТАСС.

Как заявило российское военное ведомство, «псевдоспасатели» из «Белых касок» подставили своей провокацией западных покровителей, передает РИА «Новости».

«Истеричное заявление» Госдепа Минобороны считает «попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективному расследованию». Российское министерство напомнило, что не раз уже указывало на поставки западными спецслужбами отравляющих веществ террористам и действующим заодно с боевиками «Белым каскам».

Причем «пики этих поставок всякий раз были синхронизированы с огульными заявлениями» американских властей о «готовности нанесения сокрушительного ракетного удара по Сирии в случае якобы очередного применения химоружия» Дамаском.

Минобороны не исключает, что США хотят отвлечь мировую общественность от преступлений американской авиации на востоке Сирии, где ежедневно гибнут десятки сирийцев.

24 ноября боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. По разным данным, в ходе атаки пострадали от 70 до 107 мирных жителей. Самолеты ВКС России уничтожили террористов.

Госдепартамент США заявляет, что химической атаки в сирийском Алеппо в исполнении боевиков якобы не было, по американской версии, правительственные силы распылили там слезоточивый газ и к этому якобы причастны российские военные.