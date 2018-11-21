США обвинили Россию в причастности к химическому инциденту в Алеппо

Госдепартамент США заявляет, что химической атаки в сирийском Алеппо в исполнении боевиков якобы не было, по американской версии, правительственные силы распылили там слезоточивый газ и к этому якобы причастны российские военные.

«США располагают информацией о причастности российских и сирийских военнослужащих к инциденту со слезоточивым газом и считают, что обе страны используют ее как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе», – сообщают РИА «Новости», ссылаясь на заявление госдепартамента.

Также в документе США утверждают, что проправительственные силы Сирии, которые якобы контролировали место инцидента, могли «изготовить образцы и загрязнить это место до проведения Организацией по запрещению химического оружия надлежащего расследования».

«Мы предостерегаем Россию и режим от вмешательства на месте предполагаемой атаки и настоятельно призываем ее обеспечить безопасность беспристрастных независимых инспекторов, с тем, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности», – сообщается в заявлении ведомства.

Ранее госдепартмент США утверждал о причастности к инциденту правительственных сил Сирии.

«Двадцать четвертого ноября 2018 года режим (Башара) Асада и Россия ложно обвинили оппозицию и экстремистские группировки в проведении хлорной атаки на северо-западе Алеппо. Соединенные Штаты решительно опровергают это утверждение и располагают достоверной информацией о том, что 24 ноября проправительственные силы, вероятно, применили слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо», – сообщается в заявлении ведомства.

Напомним, 24 ноября боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. По разным данным, в ходе атаки пострадали от 70 до 107 мирных жителей. Самолеты ВКС России уничтожили террористов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причастности Запада к химической атаке на Сирию.