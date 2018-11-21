Родственники рассказали о семье изнасилованной дознавательницы

Родственники и знакомые изнасилованной в Уфе 23-летней дознавательницы рассказали о семье пострадавшей и о том, как реагирует на происходящее мать девушки.

Журналисты «Московского комсомольца» поговорили с жительницей села Верхнеманчарово, где прописаны девушка и ее мама.

По словам местной жительницы, обе женщины жили в деревне какое-то время, на данный момент у них остались там родственники.

«Мать сама поднимала дочь. Она – боевая, властная женщина, всего в жизни добивалась сама. Помогала своим знакомым с учебой в ВУЗе. И за свою дочь всегда горой стояла. В целом, семья положительная, ничего плохого сказать не могу», – сказала собеседница издания.

Она добавила, что мать девушки ездит на хорошей иномарке и прилично одевается. При этом ее родители жили в деревне скромно и умерли несколько лет назад. Теперь в селе остались лишь дядя и тетя пострадавшей девушки.

«Мать Гульнар – видная женщина, красавица, она бы не осталась в таком захолустье. Ей всегда хотелось блистать», – пояснила женщина.

Она отметила, что про отца пострадавшей местным ничего не известно, о нем узнали только из СМИ. «Думали, что мать сама воспитывала дочь. Во всяком случае, ни про какого отца здесь раньше никто не говорил», – сказала жительница деревни.

Другая собеседница, близкая родственница пострадавшей заявила, что про изнасилование девушка никому не рассказывала, а ее мать запретила тревожить дочь.

Она сообщила, что девушка удалилась из соцсетей, сменила телефонный номер и не следит за тем, что о ней пишут. Также родственница утверждает, что девушка поступила в вуз и устроилась на работу сама, без посторонней помощи.

Трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Всех обвиняемых арестовали, их уволили со службы.

Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.