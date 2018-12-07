Посла ЕС в Москве заподозрили в жульничестве с оплатой парковки

Российский политолог Сергей Марков раскритиковал посла Евросоюза Маркуса Эдерера, автомобиль которого замечен припаркованным с закрытыми номерами - так делается, чтобы не платить за парковку.

«Я в недоумении. Это машина посла Евросоюза, которую угнали и угонщики так скрывают номер? Или это посол ЕС сам скрывает номер и еще и снежком? Чтобы не платит штраф за парковку? Это такие европейские ценности, которые ЕС продвигает в России?»,– написал Марков на своей странице в Facebook.

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