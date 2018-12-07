Человек попал под поезд на «желтой» линии московского метро

На станции «Минская» Солнцевской («желтой») линии метрополитена Москвы человек попал под поезд, движение из центра остановлено, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Поезд успел частично заехать на станцию, пассажиров вывели через первый вагон.

За упавшим на рельсы отправились представители специальных служб с носилками.

Состояние пострадавшего неизвестно.