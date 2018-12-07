Петербургский школьник выстрелил в лицо мужчине из-за спора о ВОВ

В Санкт-Петербурге школьник поспорил с прохожим о событиях Великой Отечественной войны, после чего выстрелил оппоненту в лицо из ракетницы.

Полиция задержала 17-летнего подростка, который 20 сентября ввязался в спор с 35-летним мужчиной об итогах Великой Отечественной войны, сообщает «Фонтанка».

Спорящие не нашли понимания, и школьник выстрелил из сигнальной ракетницы в лицо оппоненту.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, врачи диагностировали у него контузию правого глазного яблока.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). С него взяли подписку о невыезде.

По информации издания, подросток является участником неформального националистического движения.