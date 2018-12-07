Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики

Президент Владимир Путин подписал указ о корректировке Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года.

«Внести в Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года,… изменения», – говорится в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

В октябре Путин заявил, что стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в изменениях.

Ранее глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов говорил, что в новую редакцию стратегии включены целевые показатели эффективности и ожидаемые результаты принимаемых мер, также стратегия дополнена понятийным аппаратом, разработанным научным сообществом, передает РИА «Новости».