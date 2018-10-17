Путин предложил изменить стратегию нацполитики

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в изменениях.

Путин сказал, что стратегию необходимо синхронизировать с майским указом, передает ТАСС.

Президент также поручил вице-премьеру России по вопросам строительства Виталию Мутко возобновить деятельность рабочей группы по межнациональным отношениям на постоянной основе, передает РИА «Новости».

В пятницу в Ханты-Мансийске глава государства проводит выездное заседание Совета по межнациональным отношениям.