Самолет Путина сел в Ханты-Мансийске при плохой погоде

Самолет Ту-214 с президентом России Владимиром Путиным в непростых метеоусловиях совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

Борт №1 садился в столице Югры при ветре скоростью 7 м/с, с порывами до 13 м/с, сообщает «ЮграPRO».

Подчеркивается, что Путин первый раз посещает столицу Югры.

В Ханты-Мансийске глава государства проведет выездное заседание совета по межнациональным отношениям. Президент также посетит Музей природы и человека.