Такси сбило двух пешеходов в Москве

В центре Москвы автомобилист сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД.

«У дома №8 по Покровскому бульвару автомобиль наехал на двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами», – рассказал представитель ГИБДД РИА «Новости».

Источник уточнил, что этот автомобиль – такси. Пострадавшие – дорожные рабочие.

В Москве объявили план «Перехват», ведется розыск автомобиля.

На прошлой неделе в Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении Ивана Ярочкина, обвинявшегося в смертельном ДТП, в котором погибла заслуженная балерина РСФСР Ольга Искандерова.

Ранее полиция задержала водителя автомобиля, сбившего солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его жену на пешеходном переходе в Петербурге.