Роскачество рассказало, как выбрать елку

В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку, не навредив природе, и как за ним ухаживать.

«Как ни парадоксально это прозвучит, но экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку», – говорится в сообщении Роскачества.

Эксперты отмечают, что деревья, продающиеся на специализированных елочных базарах, выращиваются в питомниках. Это не наносит ущерба экологии, в отличие от незаконной вырубки. При этом выращивание десяти елок в питомнике наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной.

В Роскачестве советуют покупать елку в лесничествах, магазинах и на елочных базарах. Дешевле всего стоят сосны, так как растут быстрее. Минус – большое количество смолы. Ель – классическое новогоднее дерево, но ее иголки быстрее осыпаются.

В продаже можно найти также нормандские ели и датские пихты. Они стоят дольше, но и стоят дороже.

Во время выбора елки нужно потрогать ветки, которые должны быть эластичными. Ствол должен быть покрыт иголками. Если разломить хвоинки в руке, появится характерный приятный аромат. Стоит обратить внимание и на срез ствола – если там есть широкая темная кайма, дерево простоит недолго.

Перед установкой елки рекомендуется подержать ее несколько часов в ванной, чтобы очистить от возможных насекомых и паразитов. Потом нужно зачистить от коры нижнюю часть ствола и встряхнуть несколько раз, чтобы насекомые упали.

Свежесрубленная ель может стоять в квартире около восьми дней, сосна – почти 12 дней.

«Чтобы продлить ей жизнь, лучше разместить ее вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды. Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина», – посоветовали в Роскачестве.