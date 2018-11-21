Дудь ответил на обвинения в плагиате

Журналист и ведущий шоу «вДудь» Юрий Дудь ответил актрисе и режиссеру Александре Франк по поводу обвинений в плагиате во время интервью с актером Сергеем Буруновым.

В своем аккаунте Facebook Дудь написал, что, несмотря на просмотр прошлых интервью со своим гостем, не повторил ни одного вопроса Франк. Свои аргументы журналист подкрепил выложенной публикацией расшифровки интервью Франк и Бурунова.

Также Дудь посоветовал оппонентке тщательнее проверять информацию, обратив внимание на выложенную ею в социальных сетях переписку с «редактором «вДудя» Сашей Лютиковым». Журналист сказал, что никогда не работал с ним. Также Дудь отметил, что Лютиков «один из самых виртуозных троллей фейсбука, который в разное время выдавал себя за генпродюсера «МатчТВ» на стадии запуска».

Напомним, Франк обвинила Дудя в краже двух третей своих вопросов из интервью с Буруновым, которое вышло в январе 2018 года.

После инцидента Франк выложила скрин переписки с Лютиковым, где он, представившись работающим над шоу «вДудь» сотрудником, обвиняет актрису в попытке «хапнуть популярности». Также он пишет, что обвинения Франк основаны на зависти и не стоят «выведенного яйца».