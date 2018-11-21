Порошенко заявил о наращивании группировок украинских войск на границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наращивании группировки войск на границе с Россией.

Порошенко написал в Twitter, что «важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной стратегическим замыслом применения сил обороны государства».

По его словам, в рамках данного процесса «процесса боевые части и подразделения вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности».

Ранее Порошенко объявил о передислокации войск к границе России.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, возбуждено уголовное дело.

После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введен режим военного положения на 30 суток. Соответствующий указ вступил в силу 26 ноября.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Порошенко пытался удержать власть и саботировать выборы нового президента Украины, однако эти планы провалились.