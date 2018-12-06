Роспотребнадзор назвал причину большинства смертей

Причиной более половины смертей в России так или иначе является неправильное питание, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета.

«Для того чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно», – считают в ведомстве.

Поэтому Роспотребнадзор запустил пилотный проект по добровольной маркировке продуктов «Светофор». Маркировка предполагает цветовую индикацию продукта в зависимости от уровня содержания соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы.

Сейчас в проекте участвуют пока два российских производителя.

В апреле Россельхознадзор выражал озабоченность качеством продуктов питания, поставляемых в школы, больницы, роддома и дома престарелых.