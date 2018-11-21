Нурмагомедов дал жестокий совет женщинам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками дал полезный совет девушкам.

«Для женщин у меня есть отличный совет: будьте бойцами у себя дома. И еще один совет: всегда добивайте мужа. Бейте его сильно», – приводит его слова «Рен-ТВ».

7 октября Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.