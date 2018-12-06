В Москве откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

В четверг, 6 декабря, в Москве состоится торжественное открытие выставки «Герои России, какими их не видел никто», которую уже третий год организует благотворительный фонд «Память поколений».

Проект направлен на изменение представления о ветеранах в обществе и создание современного образа героя. Участниками выставки станут герои со всей страны – из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Краснодара и других регионов России, – которых объединяет личная сила, мужество, героизм, проявленный в выполнении своего долга перед Родиной, зачастую связанного с тяжелыми травмами, которые эти люди перенесли с достоинством и продолжают жить активной жизнью, стремясь к достижению своих целей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первая серия снимков, созданная знаменитыми fashion-фотографами Данилом Головкиным, Кристой Судмалис и Ольгой Тупоноговой-Волковой, была представлена еще в 2016 году в Парке Победы на Поклонной горе, в галерее «Метро» в Москве, Госдуме, Общественной палате России, а также в Казани, Иркутске, Белгороде и других городах. Продолжение фотопроекта также создали мастера фотографии Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова, работающие со всемирно известными глянцевыми изданиями. «Им удалось передать невероятную силу духа ветеранов, которые после всех ударов судьбы не сдались, а с достоинством продолжили сражаться за благополучную жизнь и добились впечатляющих успехов», – сообщают организаторы фотовыставки.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова отметила, что все герои фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто» пережили трагические события. «В каждом из них огромное количество веры, теплоты и любви, которой они могут поделиться. Это их посыл всем нам, что, несмотря ни на что, сила духа, которая есть в тебе, всегда будет превалировать над телом. Они могут показать себя с помощью нас новыми, может быть, такими, какими их не видел никто – настоящими современными героями. Мы очень горды всеми, кто принял участие в этом проекте в 2018 году», – сказала она.

В четверг на открытии выставки в Atrium Hall с приветственным словом выступит начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Открытие посетят герои проекта, учредители фонда, представители администрации президента, дружественные фонду звезды, а также российская телеведущая Юлия Барановская, ставшая амбассадором фонда.

Приуроченная к Дню героев Отечества выставка уникальных портретов будет представлена 7 декабря в Кремле на приеме у президента Владимира Путина, а также 9 декабря на концерте Василия Ланового. Далее выставка фоторабот будет откроется в 45 городах России.

Фонд «Память поколений» – единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие страна. Основан 22 июня 2015 года при поддержке ПАО Сбербанк. За время работы Фонда более 7000 ветеранов, проживающих в по всей России от Калининграда до Владивостока, получили необходимую им поддержку.

Ссылка на официальный сайт фонда «Память поколений» – памятьпоколений.рф.