В ЕК назвали Россию главным дезинформатором в Европе

Заместитель главы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что Россия является главным дезинформатором в Европе и тому есть «убедительные доказательства».

С такими словами он выступил во время представления одобренного комиссией плана «противодействия дезинформации» накануне выборов в Европарламенте, которые состоятся в мае 2019 года, пишет РИА «Новости».

Ансип сказал, что занимающаяся «противодействием российским дезинформационным кампаниям» оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force обнаружила большое количество случаев дезинформации ЕС.

«С момента создания в 2015 году East StratCom Task Force идентифицировала и проанализировала более 4,5 тыс. случаев дезинформации. Есть убедительные доказательства, указывающие на Россию, как на главный источник дезинформации в Европе», – заявил замглавы Еврокомиссии журналистам в Брюсселе.

Еврокомиссия предложила увеличить бюджет оперативной группы до 5 млн евро в следующем году. План представят на утверждение саммита ЕС в Брюсселе 13-14 декабря.

В 2017 году Евросоюз выделил на информационное противостояние с Россией 1,1 млн евро. В 2018 году бюджет был увеличен до 1,9 млн евро.

В январе депутаты Европарламента призывали к увеличению финансирования борьбы с российскими СМИ. Однако некоторые депутаты заявили, что таким образом Европа лишь ищет виновных в своих проблемах и не желает признавать ложь в собственных государственных СМИ.