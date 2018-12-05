Обвиняемый в теракте в «Перекрестке» признал вину

Обвиняемый в теракте в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко признал вину в суде

Лукьяненко на заседании Московского окружного военного суда признал вину в устройстве взрыва в петербургском магазине, передает ТАСС.

На заседание суда 5 декабря пришли семь потерпевших, они будут допрошены.

Отмечается, что судья разрешил матери Лукьяненко участвовать в процессе в качестве его законного представителя.

Ранее судья допустил прессу в зал суда, но запретил съемку. «Мы не можем удалить пишущую прессу. Также допускается в качестве законного представителя мать Галина Лукьяненко», – сказал он.

Судья добавил, что в суд поступило ходатайство о применении к Лукьяненко принудительных медицинских мер.

Ранее Лукьяненко признавался, что в декабре 2017 года устроил взрыв в «Перекрестке». В результате взрыва пострадали 18 человек.

В феврале 2018 года подозреваемого признали невменяемым. В августе Лукьяненко отправили на принудительное лечение в психбольницу.