Обвиняемого в теракте в «Перекрестке» отправили в психбольницу

Калининский райсуд Санкт-Петербурга направил Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в супермаркете «Перекресток», на принудительное лечение.

Суд «вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера» по ходатайству следователя, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Лукьяненко помещен в ФКУ «Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» до декабря 2018 года.

Напомним, в феврале Лукьяненко признали невменяемым. Ранее он признался, что в декабре 2017 года устроил взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате теракта пострадали 18 человек.