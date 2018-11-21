Бухгалтер из Воронежа спасла поселок от пожара

Экономист-бухгалтер из Воронежской области Алена Солнечникова предотвратила взрыв автомобиля и спасла пожилого мужчину.

Солнечникова ехала в детский сад за ребенком, когда увидела, что у одного из поселковых домов стоит горящая «Волга».

«Я быстро остановилась, припарковалась и подбежала к машине. Хозяин машины – пожилой мужчина был в гараже. Я забежала в гараж и говорю ему: «У вас машина горит, есть вода?» В гараже стояла еще одна машина. Таскали воду в ведрах из колодца. Но огонь разошелся вовсю и перекинулся на передние колеса, резина загорелась. Хозяин автомобиля сказал, что у него в «Волге» полный бак бензина. Огонь уже к баку подбирался», – передает слова женщины сайт «Гордость России».

Солнечникова подчеркнула, что автомобиль стоял совсем рядом с жилыми домами, из-за взрыва могли пострадать люди. Она подогнала свою машину, подцепила тросом сзади горящую «Волгу» и начала тянуть ее в сторону поля.

«Тяжело было очень, так как передние колеса уже обгорели, «Волга» ехала на железных дисках. Мне удалось утащить ее подальше от жилых домов и людей, до середины поля. Метров 30-40 тащила где-то. Она уже вся была огнем охвачена, салон горел», – вспоминает бухгалтер.

После того, как машина оказалась на безопасном расстоянии от жилых домов, приехали спасатели и потушили ее

«Если бы это событие повторилось, я бы сделала то же самое, потому что по-другому нельзя было поступить, пожилому человеку надо было помогать. Он пенсионер и очень растерялся, не знал, как поступить в такой ситуации», – отметила Солнечникова.

Напомним, в Новосибирске мужчина спас из пожара женщину с двумя детьми.