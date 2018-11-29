В Новосибирске мужчина спас из пожара женщину с двумя детьми

Вечером 28 ноября житель Новосибирска спас из пожара женщину с двумя детьми, которые оказались отрезаны от выхода огнем и дымом.

Проживающий в соседнем доме мужчина отогнул у окна первого этажа решетку. Сначала женщина передала ему через окошко двоих детей, а потом выбралась сама, сообщает «Комсомольская правда».

«Дети сейчас находятся в больнице, за ними наблюдают врачи, поскольку они надышались угарным газом. У нас информация, что спасший женщину с детьми мужчина работает в службе судебных приставов», – рассказал начальник пожарно-спасательной части №5 Заельцовского района Новосибирска капитан внутренней службы Ривгать Кабиров.

Пожарные спасли из огня восемь человек, двух из которых пришлось доставить в больницу. Еще 11 человек выбрались самостоятельно. Среди них от серьезных ожогов пострадала одна женщина.

«Пожар случился в 22.13 (18.13 мск – прим. ВЗГЛЯД) 28 ноября в жилом двухэтажном доме на улице Гастелло. Когда пожарные прибыли на место, из окон второго этажа шел густой дым. В подъезде горела деревянная лестничная клетка, а также входные двери восьми квартир на обоих этажах», – сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожарные потушили огонь за 16 минут. Предварительной причиной пожара называется поджог.