Американские индексы рухнули на опасениях последствий переговоров США и Китая

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник резким падением после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торгового спора США и Китая.

Теперь инвесторы начали сомневаться, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны Пекина в плане увеличения закупок американской продукции, передает «Интерфакс».

В среду американские биржи будут закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.

На прошлой неделе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять попытку заключить торговое соглашение за 90 дней, в противном случае США все же увеличат пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

Перед этим США пригрозили введением новых пошлин на китайские товары в объеме 267 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях торговой войны с Китаем для США.