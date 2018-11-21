Заслуженный учитель России: Брилев входил в школьную организацию анархистов

Заслуженный учитель России, член корреспондент РАО Евгений Ямбург прокомментировал газете ВЗГЛЯД новость о петербургском старшекласснике, создавшем профсоюз. Он рассказал об организации анархистов, которая была организована в 80-х годах советскими школьниками. В нее входил российский журналист Сергей Брилев.

«В конце 80-х годов (в московской школе №109 - прим. ВЗГЛЯД) создалась организация анархистов. Я им предоставил помещение, вступал в дискуссии. У меня была одна задача как у педагогической курицы – не отправлять их на улицы, на баррикады и под танки. Кстати, одним из активных деятелей этой анархистской организации был телеведущий Сергей Брилев», – заявил газете ВЗГЛЯД Евгений Ямбург.

По словам педагога, случай со школьником из Санкт-Петербурга, который создал профсоюз учащихся, схож с организацией анархистов. Он отметил, что важно не бояться молодых людей, надо лишь «напрячь интеллект взрослым и понимать, как с этим работать».

«Меня всегда поражает глупость своих коллег. Я должен сказать, они радоваться должны.

Мы все время кричим про необходимость детского самоуправления - и каждый раз пугаемся, когда видим попытки это самоуправление создать.

Требования этого профсоюза школьников очень справедливы. Например, они требуют, чтобы у них было не более трех контрольных в день: это санитарные нормы, администрация школы обязана их соблюдать. Просят, чтобы не придирались к сережкам и цветным волосам девочек. Это настолько элементарно!», – отметил педагог.

По его мнению, если школа будет выступать против профсоюза, она будет воспитывать врагов государства и школы, и назвал действия администрации учебного заведения непрофессионализмом.

«Вместо того, чтобы воспитывать гражданскую позицию детей, вступать с ними в дискуссии, готовить к жизни, они давят. Значит, или они непрофессионалы, либо у них в глазах «советское дежавю»: туда нельзя, сюда нельзя», – сообщил заслуженный учитель России. Он подчеркнул, что ничего плохого в подобных организациях не видит.

Ямбург полагает, что неважно, как будут называться организации школьного самоуправления – профсоюзы или советы старост:

«Есть фальшивые профсоюзы у нас в стране, а есть активные. Какая разница, как они (саморегулируемые организации школьников, прим. ВЗГЛЯД) называются? Дело в отношении к растущему поколению, которое нельзя унижать и прессовать, а надо уважать. Я уже пятый десяток в школе, и

то, что мы видим сегодня – это повторение самых нехороших годов «совка».

Ранее СМИ сообщали, что десятиклассник гимназии №622 Санкт-Петербурга пытается создать объединение школьников, которое планирует путем забастовок добиться отмены Единого государственного экзамена. В Минпросвещения отреагировали на создание профсоюза школьников, в котором числится 170 учеников.