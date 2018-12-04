Минпросвещения отреагировало на идею создания профсоюза школьников

В Министерстве просвещения назвали «барикадами» создание петербургским учеником «профсоюза школьников», который намерен добиваться отмены Единого госэкзамена.

«Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало. В этом смысле «баррикады» вряд ли способны привести к какому-либо развитию», – цитирует сообщении Минпросвещения ТАСС.

В ведомстве отметили, что система ЕГЭ поддерживает учеников из разных регионов, что позволяет им поступать на равных возможностях в любые университеты.

«Работа над совершенствованием систем итоговой аттестации ведется непрерывно, и мы открыты к предложениям, в том числе и со стороны учащихся», – сообщили в министерстве.

Ранее СМИ сообщали, что десятиклассник гимназии №622 Санкт-Петербурга пытается создать объединение школьников, которое планирует путем забастовок добиться отмены Единого государственного экзамена.