Скончался актер сериалов «Универ» и «След»

В одной из московских больниц на 50 году жизни умер актер сериалов «Универ» и «След» Виталий Ендовицкий.

Как пишет «Блокнот-Воронеж», уроженца Воронежа Ендовицкого доставили в больницу в конце ноября с инсультом. Врачи боролись за жизнь актера до последнего, однако спасти его не удалось.

Сообщается, что прощание с актером состоится 5 декабря в 11.00 в траурном зале морга на Ипподромной.

Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже, где закончил институт искусств. После он переехал в столицу и снимался в различных сериалах: «Свидетели», «Карпов», «След», «Маруся», «Катина любовь», «Следаки» и «Универ». Также артист являлся актером театра-школы «Образ».