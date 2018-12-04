Индия и Россия пока не договорились об оплате поставок С-400 в нацвалютах

Россия и Индия продолжают переговоры по вопросу конвертации нацвалют для оплаты поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма

«Дискуссии по этому поводу еще продолжаются. У нас общее понимание о том, как мы будем продолжать реализацию заключенных контрактов. Но это касается не только С-400, есть и другие соглашения, и мы ведем обсуждения по нахождению новых путей расчетов, с использованием новых механизмов оплаты», – сказал в интервью «РИА Новости» посол.

Дипломат также добавил, что наиболее предпочтителен для обеих сторон механизм расчетов в национальных валютах, поэтому платежи будут осуществляться в рублях и рупиях. Подробнее он не пояснил.

Напомним, в октябре Москва и Нью-Делии заключили контракт на поставку комплексов С-400 большой дальности на сумму более 5 миллиардов долларов. Сделка стала крупнейшей за всю историю Рособоронэкспорта.