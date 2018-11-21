Опрос «Радио Свобода» о военных фильмах возмутил пользователей соцсетей

«Радио Свобода» возмутило пользователей соцсетей, опубликовав опрос о правдоподобности российских фильмов о Великой Отечественной войне.

В своем аккаунте в Twitter «Радио Свобода» поинтересовалось у пользователей, «есть ли правдивые российские фильмы о Великой Отечественной войне».

По результатам опроса на 15.10 мск мнения пользователей соцсетей разделились: 55% уверены, что такие фильмы есть, 45% считает, что их не существует.

Есть ли правдивые российские фильмы о Великой Отечественной войне? #опрос — Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 4, 2018

Подписчики вспоминают в комментариях самые запомнившиеся фильмы о ВОВ, пишут, что в американской киноиндустрии есть много фильмов о Второй мировой войне, не соответствующих действительности, и отмечают, что «вопрос и метод опроса неправильны».

«В России есть самые лживые СМИ. «Эхо», «Дождь», и «Радио Свободы», – написал один из пользователей.

«Есть ли правдивые фильмы о второй мировой в США, так не хотите спросить?» – добавил другой.

«Эх, на что замахнулись! Есть ли более правдивая радиостанция чем «Радио Свобода»?» – написал еще один.

«Если слушать «Радио Свободы», то окажется что мы напали на Германию и довели великого Гитлера до самоубийства», – сыронизировал подписчик.

На публикацию опроса отреагировал телеканал RT. «Государственное СМИ США «Радио Свобода» ступило на скользкую дорожку опросов на тему Великой Отечественной войны. Осталось посоветовать «Свободе» сделать совместный проект с «Дождем» на эту тему», – сыронизировали авторы канала в Telegram.

Напомним, в 2014 году разгорелся скандал после того, как телеканал «Дождь» провел среди своих зрителей опрос «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?». Подобная формулировка вопроса вызвала возмущение среди как интернет-пользователей, так и представителей общественности и депутатов. Замоскворецкий суд Москвы взыскал 200 тыс. рублей с телеканала по иску двух пенсионеров, посчитавших оскорбительным опрос о возможности сдачи Ленинграда.