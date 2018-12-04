Забайкальского депутата заподозрили в организации банды «черных лесорубов»

Депутат думы городского округа Петровск-Забайкальский Забайкальского края был задержан по подозрению в руководстве группой «черных лесорубов» и незаконной рубке леса, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Группа «черных лесорубов» действовала в Петровск-Забайкальском районе долгое время и имела строгую иерархию, следует из сообщения на сайте СК.

По данным следствия, задержанный депутат был руководителям преступной организации – он определял места рубок, подыскивал участников, контролировал сбыт и распределял доходы. В данный момент готовятся документы для предъявления ему обвинения.

Всего полиция задержала пятерых «черных лесорубов»; они обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК России («Незаконная порубка лесных насаждений, совершенная организованной группой, в особо крупном размере»).

В связи с причастностью к преступлениям депутата, дело передано в СК.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта представили доклад «Российский лес», подготовленный в рамках реализации майского суперуказа президента Владимира Путина; в нем, в частности, говорится о проблеме «черных лесорубов».