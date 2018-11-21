Сенатор подверг критике посла США в Польше за риторику «холодной войны»

«Информация война, которая была запущена против России, имеет американский импульс», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя слова посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер о том, что Варшава является бастионом защиты Европы от России.

«Весь сценарий, который мы наблюдаем в последние несколько лет, режиссируется в Вашингтоне. И мы видим, как идут волны. То какой-нибудь сенатор предложит НАТО провести учения в Черном и Азовском морях, то посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, используя риторику «холодной войны», ему фактически вторит, запуская дипломатические механизмы в других регионах», – подчеркнул член Совета Федерации Игорь Морозов.

По его словам, «сегодня Штаты используют все инструменты, чтобы оказать психологическое давление на Россию».

«Так была сорвана встреча Трампа с Путиным, что очень важно для русофобского истеблишмента, потому и был использован Порошенко с его провокацией в Керченском проливе. Инструментов у них очень много», – добавил собеседник.

По его мнению, в ответ на такие действия Вашингтона Россия должна продолжать развитие и сотрудничество со своими союзниками в разных регионах планеты.

«В этой связи Россия должна продолжать свое движение вперед, развивая свои дипломатические и торговые отношения в рамках различных интеграционных проектов, выходя на те регионы, где мы находим полное понимание нашей политики», – резюмировал Морозов.

Ранее американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер назвала Польшу ключевым игроком в глобальной стратегии Дональда Трампа и «бастионом защиты от России» в Европе.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в конце ноября действия Мосбахер вызвали скандал в Польше. Посол США направила письмо премьер-министру этой страны Матеушу Моравецкому. В своем послании дипломат «объясняет, что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского телеканала TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery Communications». Письмо вызвало у поляков даже нечто вроде «бунта на коленях». Варшава добилась того, чего давно хотела – официального признания вассального положения по отношению к Вашингтону.