Украинский дипломат пожаловался на непопулярность санкций против России в Европе

Украинский дипломат, прибывший в Брюссель для участия в переговорах в НАТО, выразил сожаление в связи с тем, что слово «санкции» не популярно в Брюсселе и ряде европейских столиц.

На слушаниях в Европарламенте, посвященных инциденту в Керченском проливе, директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев выразил сожаление в связи с тем, что слово «санкции» не популярно в Брюсселе и ряде европейских столиц, передает РИА «Новости».

По его словам, одним из вариантов санкций против России мог бы стать запрет на заход российских кораблей, которые вышли из Ейска и Таганрога, в европейские порты. Другим вариантом он назвал «персональные санкции в отношении тех, кто отдал приказы».

Напомним, на прошлой неделе Брюссель подтвердил отказ Германии и Франции ужесточать санкции против России.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент.