Ссору Украины и Польши объяснили российским «яблоком раздора»

Россия подбросила Украине и Польше «яблоко раздора», заявил украинский посол в Варшаве Андрей Дещица, призвав обе стороны «сохранять толерантность», чтобы «третьи стороны» не помешали украинско-польскому сотрудничеству.

«Мы и сегодня не знаем, кто разбивал украинские памятники в Польше и кто уничтожал польские на Украине. Это уже позже все вышло на более публичный уровень и в дело начали вмешиваться на государственном и региональном уровнях. (…) Яблоко раздора нам подбросила Россия и она будет продолжать это делать в дальнейшем», – заявил дипломат «Укринформу».

В последние годы отношения Киева и Варшавы обострились, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В 2017 году МИД Польши заявлял, что Варшава наложит вето на возможное вступление Украины в Евросоюз, если Киев продолжит восхвалять Степана Бандеру. Варшава заявляла, что полное примирение польского и украинского народов возможно только в случае признания Киевом правды о Волынской резне.