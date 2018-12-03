Ростех попросил перенести ввод второй очереди ТЭС в Крыму

«Технопромэкспорт» (входит в Ростех) подтвердил, что первая очередь Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму должна быть введена до конца года, однако по второй очереди направлена просьба отложить срок до марта 2019 года, сообщил представитель компании.

«Действительно, мы обратились с просьбой о переносе сроков ввода в эксплуатацию на март 2019 года», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что для этого есть несколько объективных факторов. Представитель «Технопромэкспорт» напомнил, что ранее срок ввода в эксплуатацию переносился «из-за задержки по не зависящим от нас причинам с поставкой основного оборудования». Тогда сроки строительства ТЭС изначально существенно сдвинулись.

«Большую роль также сыграло отставание в строительстве инфраструктурных объектов, которые частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме - это зона ответственности местных подрядных организаций», – сказал представитель «Технопромэкспорта».

Он добавил, что сейчас заканчивается работа над устранением замечаний. В ближайшие дни результаты будут предъявлены Ростехнадзору.

«Все основные работы по первым энергоблокам планируется завершить до 7-10 декабря, до конца текущего года мы планируем полностью сдать первую очередь», – добавил он.

В октябре замминистра энергетики России Андрей Черезов сообщил, что первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запущены на полную мощность, в сеть пошла выдача 500 МВт.

Для этих ТЭС были поставлены турбины Siemens, это вызвало серьезный скандал.