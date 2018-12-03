Молодежный форум «Таврида» решено сделать круглогодичным

Глава Росмолодежи Александр Бугаев на полях Международного форума добровольцев в Москве сообщил, что молодежный форум «Таврида» в Крыму будет расширен и получит «круглогодичные форматы».

«Форум будет безусловно проходить в республике Крым, это желание самих участников форума. Он сильно обновится, будут и круглогодичные форматы», – передает его слова ТАСС.

Бугаев добавил, что «Таврида» не просто состоится, но «пройдет в новых формах», расширится и «объединит еще большее количество людей».

Ранее о возможности изменения формата работы «Тавриды» заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Таврида» проходит летом, впервые форум провели после воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие объединяет преимущественно людей, занимающихся различными областями искусства.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря.