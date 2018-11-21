Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России

Знаменитый советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в резкой форме прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что он якобы тайно выступил на закрытом вечере в одном из клубов Санкт-Петербурга за гонорар в 40 тыс. евро, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На вопрос грузинского издания «Квирис палитра» («Палитра недели»), правда ли он конфиденциально посетил Россию, заявил: «После 2008 года я в Россию не приезжал. Я не был ни в одном городе этой страны, ни ногой, ни рукой и ни задницей!».

Он назвал сведения об этом «грязным слухом», отметив, что через день ему приходится бывать в больнице, так как он уже несколько лет проходит процедуру диализа.

«Даже по этой причине я бы не поехал, уже не говоря ничего о моей принципиальной позиции», – сказал он.

В октябре он заявил, что готов покинуть Грузию из-за того, что многие ее граждане «поддерживают Россию». Поддержку России он назвал «изменой Родине».

Также Вахтанг Кикабидзе заявлял, что обрадовался распаду СССР и ненавидит герб Советского Союза. Газета ВЗГЛЯД писала, о чем забыл грузинский актер, говоря о ненависти к СССР.

Кикабидзе после войны 2008-го отказывается посещать Россию с гастролями, критикуя ее руководство, а в 2015 году выступал в Киеве, посвятив концерт памяти «Небесной сотни».