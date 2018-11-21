Запад рассекретил данные о спасении «Черного дрозда» от СССР

Четыре шведских летчика награждены военно-воздушными силами США за защиту американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird («Черный дрозд») от Советского Союза во время холодной войны, сообщили в пресс-службе вооруженных сил Швеции.

В сообщении на сайте ВС Швеции говорится, что во время церемонии в американском посольстве в Стокгольме 28 ноября свои медали получили полковник ВВС Швеции Ларс-Эрик Блад, майор Роджер Моллер, майор Кристер Себерг и лейтенант Бо Игнолл.

Сообщается, что американский стратегический разведчик совершал 29 июня 1987 года над Балтийским морем облет приграничных с СССР территорий. Во время миссии у самолета отказал один из двух двигателей. На помощь «Черному дрозду» пришли шведские военные, они сопроводили американский самолет до аэродрома в ФРГ.

Отмечается, что таким образом удалось избежать возможной гибели пилотов – подполковников ВВС США Дуэйна Нолла и Тома Вельтри. Кроме того, технологии SR-71 Blackbird могли попасть к Советскому Союзу.

Как отмечает телеканал «Звезда», самолет Lockheed SR-71 Blackbird считается вершиной авиационного искусства. Снятому с вооружения в 1998 году разведчику принадлежит рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете.