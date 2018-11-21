Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Опубликованы результаты исследования РИА «Рейтинг» по уровню и распределению зарплат в регионах России в 2017 году.

Основой для составления рейтинга стали доля высокооплачиваемых (зарплата более 100 тыс. рублей в месяц) и низкооплачиваемых (менее 15 тыс. рублей) работников и диапазон самых распространенных зарплат.

В России зарплату выше 100 тыс. рублей получают 4,4%, каждый пятый работник получает меньше 15 тысяч, передает РИА «Новости».

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Hенецкой АО, Магаданской области, Москвы. Самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО.

Большинство регионов из топ-20 – это северные или дальневосточные регионы, Москва и Санкт-Петербург. В удаленных регионах высокие зарплаты часто являются компенсационными. В Москве и Санкт-Петербурге расположены центральные офисы почти всех флагманов российской экономики и штаб-квартиры иностранных корпораций.

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату 17–44 тыс. рублей в месяц.

В 2018 году медианная зарплата (половина людей получает больше, а половина – меньше) равна 26,9 тыс. рублей в месяц.

Напомним, достойной свою зарплату считают примерно 58% россиян.