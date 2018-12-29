Американские военные в Европе потренировались сбивать российские самолеты

Армия США провела несколько учений в Европе, в которых военнослужащие учились сбивать самолеты, это связано с обострением отношений с Россией, пишут американские СМИ.

В период с конца ноября и до середины декабря 174 артиллерийский полк противовоздушной обороны Нацгвардии штата Огайо проводил учения в юго-восточной Германии, сообщает Task and Purpose.

В учениях были задействованы 5,5 тыс. военнослужащих из 16 стран. В районе Хоэнфельс, в Баварии солдаты имитировали самолеты противника с помощью своих систем ПВО Avenger.

В результате учений было сбито 15 условных самолетов противника.

Второй этап учений пройдет в немецком городе Графенвер с 13 по 25 января 2019 года.

В конце ноября замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО под видом учений собирает войска на границе России.