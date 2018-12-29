Из школы под Тюменью уволились 33 учителя

Учителя начали массово увольняться из Омутинской средней школы №1 Тюменской области из-за отставки директора учебного заведения.

Заявления на увольнение одновременно написали 33 человека, сообщил один из педагогов, пожелавший остаться неназванным.

«Таким образом мы выражаем протест против отставки многолетнего директора школы Елены Казариновой. В конце года администрация района отказалась продлевать с ней контракт. Под угрозой срыва учебный процесс во втором полугодии и мероприятия, которых дети долго ждали», – сказал один из учителей Ura.ru.

Отец одного из учеников сообщил, что «причиной увольнения действующего директора стала личная неприязнь к ней главы Омутинского района Виктора Воллерта. Теперь он намерен сделать директором школы своего ставленника».

Казаринова в качестве руководителя проработала в школе 17 лет. С ней не продлили контракт по причине неэффективности. Между тем, по словам педагогов, показатели результатов ЕГЭ у школы выше средних, а ученики – регулярные участники муниципальных и региональных состязаний, конкурсов, олимпиад.