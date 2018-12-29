Германия одобрила план строительства подводного туннеля в Данию

Германские власти одобрили план строительства туннеля, который соединит страну с Данией; стоимость проекта оценивается в более чем 8 млрд долларов, передает Reuters.

Туннель под дном моря через пролив Фермарн-Бельт, разделяющий Данию и Германию, будет иметь протяженность 19 километров. Планируется, что он будет проложен между германским островом Фемарн и датским островом Лоллан, передает ТАСС.

Датские власти одобрили проект в 2015 году. Теперь и министерство транспорта германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн выдало разрешение на строительство.

Внутри туннеля будут проходить четырехполосная автострада и две колеи железной дороги для движения в обоих направлениях. Как ожидается, строительство объекта завершится к 2024 году.

Туннель является крупнейшим запланированным инфраструктурным проектом в Северной Европе.