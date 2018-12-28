Британия и Россия впервые с марта взаимно выдали визы сотрудникам дипмиссий

Россия и Великобритания впервые после инцидента в Солсбери на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипведомств, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

«Впервые с марта месяца Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран. Таким образом, действительно произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов», – пояснил представитель дипмиссии, передает ТАСС.

Напомним, В пятницу российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что странам удалось договориться о восстановлении состава дипмиссий. Однако в МИД Великобритании опровергли договоренность с Россией о восстановлении состава посольств.