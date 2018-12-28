Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда

После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».

В суде завершилось рассмотрение дела об убийстве бизнесмена Владимира Яркова в январе 2017 года. Организатор, два исполнителя и пособник в общей сложности осуждены на 66 лет лишения свободы, сообщает ГТРК Башкортостан.

После оглашения приговора конвой вел одного из осужденных по коридору. Журналисты пытались задать ему вопрос, но он бросился в их сторону и стал бить их ногами.

Оператор телеканала получил травму руки.

Ярков был найден мертвым в собственном доме. Его жена получила 13 ударов молотком по голове, но смогла выжить.