В АТОР разъяснили правила взимания налога с туристов в Турции

Налог на безопасность в Турции не будет взиматься в аэропортах Антальи, Аланьи, Стамбула и Измира и не коснется подавляющего большинства россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Российские туристы, прилетающие на популярные курорты Турции, не попадут под действие налогового сбора, поскольку он не будет взиматься в аэропортах Антальи, Аланьи, Стамбула, Измира и Анкары», – рассказали в АТОР, передает «Интерфакс».

В то же время пассажиры аэропортов городов Адана, Газиантеп, Кайсери, Трабзон, Хатай и Эрзурум будут платить налог в размере 1,5 евро.

Кроме того, сбор в размере 1 евро будет установлен в аэропортах Агры, Адыйаман, Амасья Мерзифон, Балыкесир Коджа Сейит, Батман Бингел, Бурса Йенишехир, Чанаккале, Денизли Чардак, Диярбакыр, Элязыг, Эрзинджан, Ыгдыр, Ыспарта, Кахраманмараш, Кападокья, Карс, Кастамону, Коджаэли, Конья, Малатья, Мардит, Муш, Орду Гиресун, Самсун Чаршамба, Сиир, Синоп, Сивас, Шанлыурфа ГАП, Текирдаг Чорлу, Токат, Ушак и Ван.

Как уточнили в АТОР, российские туроператоры и авиаперевозчики пока не получали от турецких властей никаких документов, разъясняющих администрирование нового налога.

В четверг стало известно, что с 1 января 2019 года в Турции появится налог на безопасность для туристов, он составит 1,5 евро и будет взиматься в аэропортах по прилету.