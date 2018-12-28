В АТОР разъяснили правила взимания налога с туристов в Турции

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28 декабря, пятница | Последнее обновление — 15:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и Британия договорились о восстановлении состава дипмиссий
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть
Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов
Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
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Как Путин исполняет желания детей
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Главные победы России в 2018 году
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Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
Минобороны выпустило «игривый» календарь
Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в формеПодробности...
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Названа «Мисс Москва – 2018»
В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров РунетаПодробности...
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