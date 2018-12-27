Турция ввела налог на безопасность для туристов

С 1 января 2019 года в Турции появится налог на безопасность для туристов, он составит 1,5 евро и будет взиматься в аэропортах по прилету.

Как сообщает «Интерфакс», изначально турецкие власти планировали ввести налог в размере 3 евро с человека. Однако в ассоциации туристических агентств Турции TURSAB предложили снизить сбор, объяснив это тем, что миллионы туристов уже оплатили отдых в 2019 году.

«Одно из самых больших преимуществ Турции как туристического направления - это хорошее соотношение цены и качества. Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца, начиная с октября, без учета нового налога. Их купили миллионы иностранных туристов. 3 евро могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро», – сказал глава Tursab Фируз Балыкая.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что введение налога стало для них неожиданностью и пока непонятно, каким образом будет взиматься оплата с тех туристов, что уже оплатили туры.