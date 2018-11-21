Адмирал объяснил, зачем британцы отправили разведчика в Черное море

Взгляд
28 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Почему советская власть организовала геноцид калмыков

Мемориал жертвам депортации калмыков, село Троицкое, КалмыкияФото: Rartat/wikipedia.org
Относительно монголов калмыки живут в другой части света, однако являются их ближайшими родственниками. Во времена Российской империи этот народ почитали как блестящих воинов и преданных союзников русской армии. Но другая империя – советская – объявила их предателями, организовав полноценный геноцид. Чем объясняют причины столь жестокой политики? Подробности...
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Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
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Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
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    Как Путин исполняет желания детей

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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Адмирал объяснил, зачем британцы отправили разведчика в Черное море

             28 декабря 2018, 10:30
          Фото: Станислав Красильников/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Румыния, Болгария и Турция никак не могут вести разведку в Черном море. Поэтому эту разведку ведут британцы. Все эти действия направлены против Крыма, против России», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. Он рассказал, что именно могло интересовать в Черном море британский гидрографический корабль «Эхо».

          Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов разделяет мнение тех, кто видит в гидрографическом судне ВМС Великобритании «Эхо» корабль-разведчик.

          Поясним – американское издание National Interest иронически прокомментировало отправку британского судна «Эхо» в Черное море. Прибытие корабля в эту акваторию является предупреждением для России, заявил глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Но возможность этого корабля, лишенного тяжелого вооружения, противостоять массированной атаке представляется сомнительной, подчеркнул обозреватель National Interest.

          Однако эксперты высказали альтернативную точку зрения – эффект от появления «сугубо научного» гидрографического судна «Эхо» гораздо значительнее, чем отправка какого-нибудь крейсера для «демонстрации силы». Одна из официальных задач «Эхо» и судов подобного класса – проведение изыскательских работ для обеспечения действий подводных лодок. А практика (в том числе советского флота) показывает, что подобные суда играют роль разведывательных кораблей.

          Каждая морская держава всегда имеет подобные корабли разведки. У Германии есть корабль «Альстер», а у Норвегии – «Марьята», подчеркивает адмирал Комоедов.

          «И Англия тоже имеет. Морская разведка прежде всего связана с системой наблюдения. Это радиоэлектронная разведка. А если все хорошо оборудовано, то в том числе и гидроакустическая разведка», – отметил адмирал, добавив, что для полной оценки технических возможностей «Эха» нужно «знать его данные и войти внутрь этого корабля».

          По мнению Комоедова, внимание британцев в Черном море в первую очередь привлекали система вскрытия воздушной обстановки, российские системы ПВО, работа РЛС, системы берегового наблюдения Крыма. «Румыния, Болгария и Турция никак не могут вести разведку в Черном море. Поэтому эту разведку ведут британцы. Все эти действия направлены против Крыма, против России», – подчеркнул адмирал.

          Комоедов напомнил, что в бытность командования Черноморским флотом он во времена югославского конфликта направлял два корабля ЧФ для вскрытия воздушной обстановки и передачи этих сведений сербам.

          «Мы за полчаса предупреждали Белград о предполагаемом налете авиации НАТО. Поэтому Белград и сербы благодарны нам, и Черноморскому флоту в том числе», – подытожил Владимир Комоедов.


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