Адмирал объяснил, зачем британцы отправили разведчика в Черное море

«Румыния, Болгария и Турция никак не могут вести разведку в Черном море. Поэтому эту разведку ведут британцы. Все эти действия направлены против Крыма, против России», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. Он рассказал, что именно могло интересовать в Черном море британский гидрографический корабль «Эхо».

Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов разделяет мнение тех, кто видит в гидрографическом судне ВМС Великобритании «Эхо» корабль-разведчик.

Поясним – американское издание National Interest иронически прокомментировало отправку британского судна «Эхо» в Черное море. Прибытие корабля в эту акваторию является предупреждением для России, заявил глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Но возможность этого корабля, лишенного тяжелого вооружения, противостоять массированной атаке представляется сомнительной, подчеркнул обозреватель National Interest.

Однако эксперты высказали альтернативную точку зрения – эффект от появления «сугубо научного» гидрографического судна «Эхо» гораздо значительнее, чем отправка какого-нибудь крейсера для «демонстрации силы». Одна из официальных задач «Эхо» и судов подобного класса – проведение изыскательских работ для обеспечения действий подводных лодок. А практика (в том числе советского флота) показывает, что подобные суда играют роль разведывательных кораблей.

Каждая морская держава всегда имеет подобные корабли разведки. У Германии есть корабль «Альстер», а у Норвегии – «Марьята», подчеркивает адмирал Комоедов.

«И Англия тоже имеет. Морская разведка прежде всего связана с системой наблюдения. Это радиоэлектронная разведка. А если все хорошо оборудовано, то в том числе и гидроакустическая разведка», – отметил адмирал, добавив, что для полной оценки технических возможностей «Эха» нужно «знать его данные и войти внутрь этого корабля».

По мнению Комоедова, внимание британцев в Черном море в первую очередь привлекали система вскрытия воздушной обстановки, российские системы ПВО, работа РЛС, системы берегового наблюдения Крыма. «Румыния, Болгария и Турция никак не могут вести разведку в Черном море. Поэтому эту разведку ведут британцы. Все эти действия направлены против Крыма, против России», – подчеркнул адмирал.

Комоедов напомнил, что в бытность командования Черноморским флотом он во времена югославского конфликта направлял два корабля ЧФ для вскрытия воздушной обстановки и передачи этих сведений сербам.

«Мы за полчаса предупреждали Белград о предполагаемом налете авиации НАТО. Поэтому Белград и сербы благодарны нам, и Черноморскому флоту в том числе», – подытожил Владимир Комоедов.