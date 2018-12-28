Путин продлил период оплаты автоштрафов «со скидкой»

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа «со скидкой», если извещение пришло с опозданием.

«В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», – говорится в тексте закона на портале правовой информации.

При этом привлеченный к административной ответственности сам должен подать соответствующее ходатайство.

В настоящее время водитель в течение 20 дней после наложения штрафа имеет право оплатить только половину его суммы.